В ХАМАС заявили, что палестинцы не покинут сектор Газа
ХАМАС: Наше решение — остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинцы из сектора Газа не покинут анклав и не станут бежать в Египет, а останутся, чтобы противостоять сионистскому плану.
"Палестинский народ имеет право жить на своей земле. Не будет бегства из Газы, не будет бегства с Западного берега [реки Иордан], не будет бегства из Газы в Египет. <…> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение — остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану, поддержанному американской администрацией", — сказал он.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля уже погибло 2215 человек, пострадало — 8714. Тель-Авив дал мирным палестинцам сутки, чтобы эвакуироваться на юг Газы, о чём он якобы уведомил ООН. В ХАМАС это опровергли.
ТАСС / ZUMA