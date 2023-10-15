В Москве прошла общественная молитва солидарности с народом Израиля
Вечером в воскресенье, 15 октября, москвичи приняли участие в общественной молитве солидарности с народом Израиля, который сейчас находится в военном конфликте с Палестиной. Мероприятие прошло на площади перед Еврейским музеем и центром толерантности, где собрались сотни неравнодушных, образовав очереди. Из окон соседних домов за молитвой следили целыми семьями, в том числе с детьми, сообщает корреспондент Лайфа.
Москвичи приняли участие в общественной молитве солидарности с народом Израиля. Видео © LIFE
В память о погибших участники мероприятия зажгли свечи и фонарики на телефонах.
"Мы один народ. Мы переживаем за своих друзей, родственников, которые сейчас находятся в Израиле. Которые живут там, которые сейчас обороняются. Это для нас очень важно — здесь собраться и показать, что мы вместе. Слова поддержки выражаются тремя словами: Am Yisrael Chai. Народ Израиля жив. Это однозначно, и так будет всегда", — подчеркнул один из пришедших на молитву.
На мероприятии должен был появиться главный раввин России Берл Лазар, но он не смог присутствовать по состоянию здоровья — об этом объявили со сцены. Ранее Лазар получил сотрясение мозга, когда упал во время танца с Торой.
Как сообщал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара, который по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Обе стороны несут серьёзные потери среди мирного населения. По последним данным, число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,6 тысячи. Также из-за боевых действий погибло по меньшей мере 1,4 тысячи израильтян. Нетаньяху выразил уверенность в том, что армия Израиля уничтожит ХАМАС.
LIFE