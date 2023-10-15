В Москве прошла общественная молитва солидарности с народом Израиля

Вечером в воскресенье, 15 октября, москвичи приняли участие в общественной молитве солидарности с народом Израиля, который сейчас находится в военном конфликте с Палестиной. Мероприятие прошло на площади перед Еврейским музеем и центром толерантности, где собрались сотни неравнодушных, образовав очереди. Из окон соседних домов за молитвой следили целыми семьями, в том числе с детьми, сообщает корреспондент Лайфа.

Москвичи приняли участие в общественной молитве солидарности с народом Израиля. Видео © LIFE

В память о погибших участники мероприятия зажгли свечи и фонарики на телефонах.

"Мы один народ. Мы переживаем за своих друзей, родственников, которые сейчас находятся в Израиле. Которые живут там, которые сейчас обороняются. Это для нас очень важно — здесь собраться и показать, что мы вместе. Слова поддержки выражаются тремя словами: Am Yisrael Chai. Народ Израиля жив. Это однозначно, и так будет всегда", — подчеркнул один из пришедших на молитву.