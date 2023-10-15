"Спусковой крючок": Эксперт оценил риск возникновения "большой войны" на Ближнем Востоке
"Голос Мордора": Вторжение ХАМАС в Израиль вряд ли станет началом войны
Вторжение ХАМАС в Израиль вряд ли может стать началом большой войны, куда будут втянуты Иран, Ливан и Сирия. Подобного развития событий не хотят не только в этих государствах, но и в ЕС и Америке. Такое мнение выразил автор телеграм-канала "Голос Мордора". Он пояснил, что мировая экономика сейчас не в лучшем состоянии: арсеналы Запада опустошены из-за Украины, а наладить работу оборонной промышленности пока не удаётся.
"Ливан и Сирия тоже очень боятся войны. Ливан уже давно существует в виде страны-призрака, а Сирия до сих пор не может отойти от последствий вторжения террористического интернационала", — приводит слова блогера телеканал "360".
Он добавил, что США от конфронтации с Ираном сдерживают наличие там достаточно сильных вооружённых сил и передового оружия. Да и Тегерану обострение конфликта не нужно, ведь он стремится к экономическому росту, а также сотрудничеству с КНР и Россией.
"Сейчас спусковых крючков огромное количество. Просто не сосчитать. Все последние десятилетия на Ближнем Востоке только и занимались, что созданием этих самых спусковых крючков", — подчеркнул эксперт.
По мнению блогера, кому-то было выгодно "подкармливать" террористов, "натравливать" их на государства и сталкивать друг с другом. Такой хаос должен был позволить контролировать основные потоки нефти из Персидского залива и торговые пути.
Как сообщал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС, а в Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg