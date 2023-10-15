На юг сектора Газа эвакуировалось 600 тысяч человек

Свыше 600 тысяч жителей северных районов сектора Газа эвакуировались в южную часть анклава. Об этом заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг", — приводит его слова газета The Times of Israel.

По словам представителя ЦАХАЛ, израильские военные действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить как можно меньше вреда мирным гражданам.