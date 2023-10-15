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15 октября, 19:01

На юг сектора Газа эвакуировалось 600 тысяч человек

Глава пресс-службы ЦАХАЛ Хагари: Свыше 600 тысяч жителей Газы эвакуированы на юг

Свыше 600 тысяч жителей северных районов сектора Газа эвакуировались в южную часть анклава. Об этом заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг", — приводит его слова газета The Times of Israel.

По словам представителя ЦАХАЛ, израильские военные действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить как можно меньше вреда мирным гражданам.

Согласно последним данным, под обломками разрушенных зданий в секторе Газа пропало более тысячи человек. В общей сложности с 7 октября погибло по меньшей мере 2700 человек, около 10 000 получили ранения. Также из-за боевых действий погибло свыше 1400 израильтян, ранено более 3500.

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Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС, а в Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Наталья Исакова
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