В ХАМАС сообщили условия обмена заложников
ХАМАС заявило о намерении обменять заложников на 6 тысяч заключённых палестинцев
Палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением по поводу удерживаемых заложников на территории сектора Газа. Представители организации заявили о том, что готовы рассмотреть возможность их обмена на палестинских заключённых в Израиле.
"В сионистских [израильских] тюрьмах содержится шесть тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на [освобождение] израильских пленников. Сопротивлению достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключённых", — заявил глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль в интервью телеканалу Al Araby.
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Также ХАМАС ранее заявляло, что среди заложников, которых захватили в плен в Израиле, есть россияне и китайцы. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари 15 октября сообщил, что ХАМАС удерживает в плену 155 гражданских заложников. По его информации, все они находятся на территории сектора Газа.
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