В ХАМАС сообщили условия обмена заложников

Палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением по поводу удерживаемых заложников на территории сектора Газа. Представители организации заявили о том, что готовы рассмотреть возможность их обмена на палестинских заключённых в Израиле.

"В сионистских [израильских] тюрьмах содержится шесть тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на [освобождение] израильских пленников. Сопротивлению достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключённых", — заявил глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль в интервью телеканалу Al Araby.