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18 октября, 02:43

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе

Reuters: ИГИЛ* взяло на себя ответственность за террористическую атаку в Брюсселе

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в центре Брюсселя, в ходе которого погибли два человека. Заявление организации приводит Reuters.

"Во вторник организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе", — приводит агентство сообщение боевиков.

Установлена личность преступника, напавшего на людей в центре Брюсселя

Установлена личность преступника, напавшего на людей в центре Брюсселя

Напомним, вечером 16 октября неизвестный открыл огонь на оживлённой улице в центре Брюсселя, были убиты два футбольных фаната из Швеции, которые приехали на матч отборочного турнира на Евро-2024. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, а затем он сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Также сообщается, что террорист был известен силовикам радикальными взглядами. Его нейтрализовали спустя восемь часов, от полученных ранений он скончался в больнице.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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