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20 октября, 23:00

Макрон обеспокоен судьбой свергнутого ставленника Франции в Нигере

Макрон обеспокоен судьбой свергнутого президента Нигера после попытки побега

<p>Французский лидер Эмманюэль Макрон и свергнутый президент Нигера Мохамед Базум с супругами. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/PresidenceNiger" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Présidence du Niger</a></p>

Французский лидер Эмманюэль Макрон и свергнутый президент Нигера Мохамед Базум с супругами. Обложка © X / Présidence du Niger

Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность из-за провальной попытки свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума сбежать из-под ареста и страны. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

В нём говорится, что Макрон глубоко обеспокоен неопределённым положением Базума и призывает немедленно освободить его вместе с женой и сыном. Французский лидер также отметил свою решимость и дальше прилагать усилия "по восстановлению конституционного порядка в Нигере".

Свергнутый президент Нигера пытался сбежать с семьёй из страны на вертолёте

Свергнутый президент Нигера пытался сбежать с семьёй из страны на вертолёте

В конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.

Андрей Бражников
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