Макрон обеспокоен судьбой свергнутого ставленника Франции в Нигере
Макрон обеспокоен судьбой свергнутого президента Нигера после попытки побега
Французский лидер Эмманюэль Макрон и свергнутый президент Нигера Мохамед Базум с супругами. Обложка © X / Présidence du Niger
Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность из-за провальной попытки свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума сбежать из-под ареста и страны. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.
В нём говорится, что Макрон глубоко обеспокоен неопределённым положением Базума и призывает немедленно освободить его вместе с женой и сыном. Французский лидер также отметил свою решимость и дальше прилагать усилия "по восстановлению конституционного порядка в Нигере".
В конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.