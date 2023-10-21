Макрон обеспокоен судьбой свергнутого ставленника Франции в Нигере

В нём говорится, что Макрон глубоко обеспокоен неопределённым положением Базума и призывает немедленно освободить его вместе с женой и сыном. Французский лидер также отметил свою решимость и дальше прилагать усилия "по восстановлению конституционного порядка в Нигере".