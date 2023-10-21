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21 октября, 09:37

Пережившая атаку ХАМАС американка не чувствует себя безопасно в США из-за антисемитизма

NYP: Пережившая нападение ХАМАС гражданка США хочет вернуться в Израиль

Пережившая нападение боевиков ХАМАС на израильском фестивале электронной музыки гражданка США Натали Санандаджи намерена вернуться в еврейское государство. Об этом сообщает газета New York Post. По словам женщины, из-за частых актов антисемитизма она не чувствует себя в безопасности в Штатах.

"Мой честный ответ таков: сейчас больше, чем когда-либо, я хочу переехать в Израиль. Несмотря на всё происходящее, я чувствую себя там в большей безопасности, чем сейчас в США", — отметила Санандаджи.

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Женщина надеялась, что худшее позади, после того как пережила нападение и вернулась в США. Однако, по словам американки, её испугал последовавший там "натиск антисемитизма". Санандаджи рассказала, что некоторые её друзья теперь скрывают своё еврейское происхождение, чтобы избежать нападений.

Напомним, во время атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей мере 260 тел участников. Недавно ХАМАС показало видео с девушкой, похищенной на музыкальном фестивале. Среди жертв ХАМАС есть и россияне, это уроженец Челябинской области Давид Лысцов, работавший в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party. Кроме того, ХАМАС захватило в плен и убило иркутянку, работавшую на фестивале в Израиле.

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ТАСС / ZUMA

Илья Суриков
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