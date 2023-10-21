Пережившая атаку ХАМАС американка не чувствует себя безопасно в США из-за антисемитизма

Пережившая нападение боевиков ХАМАС на израильском фестивале электронной музыки гражданка США Натали Санандаджи намерена вернуться в еврейское государство. Об этом сообщает газета New York Post. По словам женщины, из-за частых актов антисемитизма она не чувствует себя в безопасности в Штатах.

"Мой честный ответ таков: сейчас больше, чем когда-либо, я хочу переехать в Израиль. Несмотря на всё происходящее, я чувствую себя там в большей безопасности, чем сейчас в США", — отметила Санандаджи.