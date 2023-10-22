В Италии признали, что Россия не имеет отношения к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Россия не имеет отношения к нынешнему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, президент РФ Владимир Путин ограничивается наблюдением за происходящими в эти дни событиями.

"Другие страны играли с палестинцами и ХАМАС, но не Россия", — сказал Крозетто в беседе с газетой Corriere della Sera.