Регион

Уведомления отключены

22 октября, 08:54

В Италии признали, что Россия не имеет отношения к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министр обороны Италии Крозетто: РФ не причастна к обострению на Ближнем Востоке

Россия не имеет отношения к нынешнему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, президент РФ Владимир Путин ограничивается наблюдением за происходящими в эти дни событиями.

"Другие страны играли с палестинцами и ХАМАС, но не Россия", — сказал Крозетто в беседе с газетой Corriere della Sera.

Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе

Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе

Кроме того, итальянский министр обороны призвал к "соразмерному ответу" Израиля на атаку радикального палестинского движения ХАМАС, которая произошла 7 октября. В то же время, по его словам, необходимо отделять ХАМАС от населения Палестины.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. В этот день территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Счёт жертв конфликта уже идёт на тысячи. Недавно стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. РФ намерена созвать новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Илья Суриков
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Италия
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров