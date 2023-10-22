В Италии признали, что Россия не имеет отношения к эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Министр обороны Италии Крозетто: РФ не причастна к обострению на Ближнем Востоке
Россия не имеет отношения к нынешнему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, президент РФ Владимир Путин ограничивается наблюдением за происходящими в эти дни событиями.
"Другие страны играли с палестинцами и ХАМАС, но не Россия", — сказал Крозетто в беседе с газетой Corriere della Sera.
Кроме того, итальянский министр обороны призвал к "соразмерному ответу" Израиля на атаку радикального палестинского движения ХАМАС, которая произошла 7 октября. В то же время, по его словам, необходимо отделять ХАМАС от населения Палестины.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. В этот день территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Счёт жертв конфликта уже идёт на тысячи. Недавно стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. РФ намерена созвать новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту.
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