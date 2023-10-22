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22 октября, 18:48

"Это ошибка": Израильские военные выразили сожаление Египту за стрельбу из танка по пограничникам

Армия Израиля выразила сожаление Египту после стрельбы из танка на границе

Израильские военные сожалеют после случайного обстрела границы с Египтом из танка, в результате которого ранения получили несколько египетских пограничников. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Танк ЦАХАЛ выстрелил по ошибке вблизи египетской границы у Керем-Шалома. Мы поговорили с египетскими коллегами, выразили сожаление. [Стрельба из танка] — это ошибка", — подчеркнул он, пообещав разобраться в случившемся и сообщить Египту подробности.

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Как сообщал Лайф, 22 октября Армия обороны Израиля сообщила, что их танк случайно выстрелил и попал в египетский пост, который находится около границы в районе Керем-Шалома. В результате лёгкие ранения получили несколько военных.

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Никита Осипов
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