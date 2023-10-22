"Это ошибка": Израильские военные выразили сожаление Египту за стрельбу из танка по пограничникам

Израильские военные сожалеют после случайного обстрела границы с Египтом из танка, в результате которого ранения получили несколько египетских пограничников. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Танк ЦАХАЛ выстрелил по ошибке вблизи египетской границы у Керем-Шалома. Мы поговорили с египетскими коллегами, выразили сожаление. [Стрельба из танка] — это ошибка", — подчеркнул он, пообещав разобраться в случившемся и сообщить Египту подробности.