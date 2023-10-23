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22 октября, 21:07

Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с лидерами пяти стран

Белый дом: Байден обсудил с лидерами пяти стран ситуацию на Ближнем Востоке

Глава США Джо Байден обсудил с лидерами пяти стран ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, разговор состоялся с премьер-министрами Великобритании, Италии, Канады Риши Сунаком, Джорджей Мелони, Джастином Трюдо, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров", — сообщили в администрации президента США.

Политолог разгадал хитрость Байдена насчёт Украины и Израиля

Политолог разгадал хитрость Байдена насчёт Украины и Израиля

Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже более двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Помимо того, Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки.

Обложка ©

Flickr / The White House

Алексей Соловьёв
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