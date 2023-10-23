Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с лидерами пяти стран
Белый дом: Байден обсудил с лидерами пяти стран ситуацию на Ближнем Востоке
Глава США Джо Байден обсудил с лидерами пяти стран ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, разговор состоялся с премьер-министрами Великобритании, Италии, Канады Риши Сунаком, Джорджей Мелони, Джастином Трюдо, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров", — сообщили в администрации президента США.
Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже более двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Помимо того, Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки.
Flickr / The White House