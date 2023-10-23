Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с лидерами пяти стран

Глава США Джо Байден обсудил с лидерами пяти стран ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, разговор состоялся с премьер-министрами Великобритании, Италии, Канады Риши Сунаком, Джорджей Мелони, Джастином Трюдо, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.