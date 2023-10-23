"Палата № 6 заждалась!": Глава Бурятии разнёс экс-посла Израиля за расистское заявление о бурятах

Глава Бурятии Алексей Цыденов раскритиковал расистские высказывания бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана. Ранее дипломат, комментируя войну с ХАМАС, заявил о "бурятской ненависти ко всему живому" у жителей сектора Газа.

"Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже", — написал Цыденов в своём телеграм-канале.

Глава Бурятии отметил, что Израиль и сектор Газа сейчас переживают тяжёлые времена, но от слов Мильмана веет нацизмом и расизмом. И подобные заявления странно слышать от еврея, чей народ сильно пострадал от этого, указал Цыденов. Он добавил, что израильская медицина считается одной из лучших в мире, и предложил принять экс-посла на принудительное лечение — "палата номер шесть заждалась!".