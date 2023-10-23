"Палата № 6 заждалась!": Глава Бурятии разнёс экс-посла Израиля за расистское заявление о бурятах
Цыденов обвинил экс-посла Израиля Мильмана в расизме после слов о бурятах
Глава Бурятии Алексей Цыденов раскритиковал расистские высказывания бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана. Ранее дипломат, комментируя войну с ХАМАС, заявил о "бурятской ненависти ко всему живому" у жителей сектора Газа.
"Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже", — написал Цыденов в своём телеграм-канале.
Глава Бурятии отметил, что Израиль и сектор Газа сейчас переживают тяжёлые времена, но от слов Мильмана веет нацизмом и расизмом. И подобные заявления странно слышать от еврея, чей народ сильно пострадал от этого, указал Цыденов. Он добавил, что израильская медицина считается одной из лучших в мире, и предложил принять экс-посла на принудительное лечение — "палата номер шесть заждалась!".
"И ещё раз хочу отметить слова наших бойцов, которые они сказали президенту: "Буряты не бегут!" Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину", — подчеркнул Цыденов, добавив, что "наши воины всё делают правильно, если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи".
Напомним, уже больше двух недель продолжается вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС. Обострение конфликта началось 7 октября. В этот день из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого на израильскую территорию проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев. Счёт жертвам конфликта с обеих сторон уже идёт на тысячи. Среди погибших есть дети, женщины и пожилые люди.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев