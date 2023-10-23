Журналист-международник заявил, что атака ХАМАС нанесла удар по имиджу Израиля

Палестино-израильский конфликт не является чем-то неожиданным. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил журналист-международник Аббас Джума. По его мнению, Израиль проморгал операцию ХАМАС и это нанесло стране имиджевый урон.

Журналист-международник Аббас Джума заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не был неожиданностью. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Это было прогнозируемо. Возможно, не в таком состоянии, возможно, не так, возможно, не в таком масштабе, да. Но сказать, что это неожиданность, тоже нельзя. Я бы сказал, такой серый лебедь (событие, ожидаемое с вероятностью более 50%. — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт.

По его мнению, удивительной является реакция Израиля, проморгавшего спецоперацию ХАМАС, которая явно готовилась давно. Эксперт считает, что атака радикалов подорвала израильский имидж — страны, которая славится сильной армией, а также профессиональной и вездесущей разведывательной службой "Моссад".