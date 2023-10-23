Журналист-международник заявил, что атака ХАМАС нанесла удар по имиджу Израиля
Аббас Джума: Палестино-израильский конфликт не был неожиданностью
Палестино-израильский конфликт не является чем-то неожиданным. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил журналист-международник Аббас Джума. По его мнению, Израиль проморгал операцию ХАМАС и это нанесло стране имиджевый урон.
Журналист-международник Аббас Джума заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не был неожиданностью. Видео © VK / "Дайте сказать!"
"Это было прогнозируемо. Возможно, не в таком состоянии, возможно, не так, возможно, не в таком масштабе, да. Но сказать, что это неожиданность, тоже нельзя. Я бы сказал, такой серый лебедь (событие, ожидаемое с вероятностью более 50%. — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт.
По его мнению, удивительной является реакция Израиля, проморгавшего спецоперацию ХАМАС, которая явно готовилась давно. Эксперт считает, что атака радикалов подорвала израильский имидж — страны, которая славится сильной армией, а также профессиональной и вездесущей разведывательной службой "Моссад".
"Это на сегодняшний день главный имиджевый урон для Израиля. Главное, они не столько понесли потери с точки зрения инфраструктуры, финансовых потерь, там нет какого-то экономического пока удара, хотя, безусловно, на экономике это тоже отражается. А вот имиджевый удар, имиджевое потрясение, они ещё не скоро оправятся от этого", — отметил Джума.
Напомним, 7 октября началось вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС. Конфликт длится уже больше двух недель. Изначально из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого палестинские радикалы движения ХАМАС проникли на израильскую территорию и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Тысячи мирных жителей с обеих сторон погибли в результате боевых действий. Среди жертв есть много детей, женщин и пожилых людей. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен уничтожить весь потенциал ХАМАС.
VK / "Дайте сказать!"