Американский журналист заявил о трудностях Белого дома с публичной оценкой ситуации в Газе

Администрация президента США Джо Байдена испытывает трудности с тем, что касается официальных тезисов по поводу ситуации в секторе Газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл. Это связано с тем, что мир увидел бесчеловечность ситуации в Газе, считает он.

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Белый дом испытывает трудности с официальными тезисами по ситуации в секторе Газа. Видео © t.me / RT на русском

"Мир видит убийства тысяч детей, и по какой-то неведомой мне причине правда о бедственном положении палестинского народа открылась общественности гораздо раньше, чем правда о тяжёлом положении людей на Украине, в Донбассе, пытающихся освободиться от нацистского режима", — сказал журналист в беседе с RT.