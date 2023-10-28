Американский журналист заявил о трудностях Белого дома с публичной оценкой ситуации в Газе
Журналист Хинкл: Белый дом испытывает трудности с тезисами по сектору Газа
Администрация президента США Джо Байдена испытывает трудности с тем, что касается официальных тезисов по поводу ситуации в секторе Газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл. Это связано с тем, что мир увидел бесчеловечность ситуации в Газе, считает он.
Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Белый дом испытывает трудности с официальными тезисами по ситуации в секторе Газа. Видео © t.me / RT на русском
"Мир видит убийства тысяч детей, и по какой-то неведомой мне причине правда о бедственном положении палестинского народа открылась общественности гораздо раньше, чем правда о тяжёлом положении людей на Украине, в Донбассе, пытающихся освободиться от нацистского режима", — сказал журналист в беседе с RT.
По словам Хинкла, недавно лидер США Джо Байден заявлял о том, что он сосредоточен на планах по обеспечению помощи сектору Газа. Но, несмотря на это, он собрался выделить Израилю 14 миллиардов долларов для того, чтобы ЦАХАЛ продолжала обстрелы Палестины. Журналист также считает, что США, Великобритания и ЕС — одни из немногих в мире, кто называет ХАМАС террористами.
Ранее в Конгрессе США представили законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволит передать миллиарды долларов Тель-Авиву вместо Киева. Недовольство тем, что США поддерживают Израиль, нарастает в ряде стран. К примеру, недавно глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США последствиями в случае продолжения геноцида населения в секторе Газа.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября. В этот день из сектора Газа нанесли ракетный удар по Израилю. После этого радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", его участники вторглись в Израиль. После этого ЦАХАЛ объявила о контртеррористической операции "Железные мечи". Число жертв среди мирного населения с обеих сторон идёт на тысячи. Израиль пообещал пропустить в сектор Газа грузовики с едой, водой и лекарствами.
ТАСС / AP / Ali Mahmoud