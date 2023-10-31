В Японии запретили шествия на Хэллоуин из-за угрозы повторения смертельной сеульской давки
Власти запретили празднование Хэллоуина в токийском районе Сибуя
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Власти центрального района Токио Сибуя пошли на небывалые меры, чтобы воспрепятствовать гуляниям в честь Хэллоуина у памятника знаменитого пса Хатико и не менее прославленного Сибуйского диагонального пешеходного перехода. Об этом пишет РИА "Новости".
Небольшой сквер у монумента Хатико — пса, который несколько лет приходил на железнодорожную станцию, тщетно дожидаясь умершего в поездке хозяина, — уже давно стал любимым местом для встреч как у гостей города, так и у самих токийцев. Неподалёку от него находится и небезызвестный диагональный пешеходный переход через Х-образный перекрёсток. До пандемии в этом районе с размахом отмечали Хэллоуин. Для японцев в этом празднике мистическая составляющая не играет главной роли: жители Страны восходящего солнца используют его как возможность ярко вырядиться и закосплеить своих любимых персонажей из кино, мультфильмов и игр.
Пандемия на четыре года оборвала традицию масштабных гуляний на Хэллоуин. Однако, похоже, что и в этом году после отмены ковидных ограничений праздник не вернётся в Сибую. Власти района, встревоженные возможностью неконтролируемого наплыва празднующих, толпы которых и раньше приходилось направлять с помощью сил полиции, решили не рисковать и запретили шествие, чтобы не повторить трагедию, произошедшую год назад в Сеуле, когда в столпотворении из-за давки погибли 159 человек.
При выходе со станции Сибуя в сторону памятника Хатико установлены белые щиты с текстом "В Сибуя не проводится мероприятий на Хэллоуин!", ограждающие сквер. Больше всего костюмированных молодых людей собираются в Сибуя в последние выходные октября и 31 октября в частности, поэтому сквер решили закрыть с 28 октября по утро 1 ноября.
Похоже, что принятые властями меры оказались действенны: к вечеру на улице почти не видно людей в костюмах. Преимущественно по Сибуе ходят разочарованные отменой шествия иностранцы. А ещё в Сибую пришёл разгневанный отсутствием праздника молодой человек в хэллоуинском наряде с мегафоном, требовавший от властей вернуть гуляния.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина вечером 29 октября 2022 года. В давке погибло 155 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Изначально сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с трагедией в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.