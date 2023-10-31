Матвиенко указала на провокаторов беспорядков в махачкалинском аэропорту

События в махачкалинском аэропорту показали, что противники мира в России пытаются раскачать в ней ситуацию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с детьми – участниками выставки народных художественных промыслов и победителями Всероссийской акции "Расул Гамзатов глазами детей". Она пожелала спокойствия Дагестану и понадеялась, что из этих событий будут сделаны выводы.

"Те, кто не хочет, чтобы в России был мир, согласие межнациональное, межконфессиональное, они пытаются у нас раскачать ситуацию, и люди иногда поддаются этому ажиотажу, этой неправильной дезинформации, фейкам, неправильным призывам", — сказала Матвиенко.

Политик напомнила, что Дагестан всегда отличался дружбой, взаимопониманием народов и ранее там никогда не было таких проявлений агрессии. По её мнению, жители республики сами поставят заслон подобным экстремистам, цель которых — раскачать ситуацию в регионе и во всей стране. Кроме того, свою оценку произошедшему уже дал президент Владимир Путин.