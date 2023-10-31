Медведчук объяснил, как Зеленский "от радости" выдал причастность Киева к погромам в Махачкале

Владимир Зеленский продемонстрировал свою некомпетентность и "спалил контору", комментируя беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом сказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в публикации на блог-платформе Telegraph.

"Зеленский в очередной раз показал свою ограниченность и некомпетентность, когда прокомментировал недавние события в Дагестане. <…> Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору", — объяснил он.

Медведчук отметил, что послуживший толчком к погромам конфликт не содержит под собой национальной основы, а является религиозным. Поэтому русские не имеют к этому никакого отношения. Хотя среди россиян есть мусульмане, но "тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд", подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что в других российских регионах подобных беспорядков не было, а значит, дело не в позиции мусульман. Зачинщиками следует считать Украину и её западных покровителей, подчеркнул Медведчук. По его мнению, Зеленский сильно ошибся, начав открыто поддерживать Израиль, вместо призывов к тотальному миру на Ближнем Востоке.