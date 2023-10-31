Медведчук объяснил, как Зеленский "от радости" выдал причастность Киева к погромам в Махачкале
Медведчук уверен, что Зеленский раскрыл истинных зачинщиков погромов в Дагестане
Владимир Зеленский продемонстрировал свою некомпетентность и "спалил контору", комментируя беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом сказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в публикации на блог-платформе Telegraph.
"Зеленский в очередной раз показал свою ограниченность и некомпетентность, когда прокомментировал недавние события в Дагестане. <…> Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору", — объяснил он.
Медведчук отметил, что послуживший толчком к погромам конфликт не содержит под собой национальной основы, а является религиозным. Поэтому русские не имеют к этому никакого отношения. Хотя среди россиян есть мусульмане, но "тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд", подчеркнул политик.
Он обратил внимание, что в других российских регионах подобных беспорядков не было, а значит, дело не в позиции мусульман. Зачинщиками следует считать Украину и её западных покровителей, подчеркнул Медведчук. По его мнению, Зеленский сильно ошибся, начав открыто поддерживать Израиль, вместо призывов к тотальному миру на Ближнем Востоке.
Теперь на первый план для западных стран выйдет палестино-израильский конфликт, куда пойдут денежные потоки, а Киев лишится "десятков миллиардов западной помощи, и, как следствие, поражение на поле боя и полный крах государственности", заключил Медведчук.
Напомним, 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от нарушителей, и она возобновила приём рейсов. Полиция установила личности более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. В Кремле назвали события в Махачкале результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане.
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