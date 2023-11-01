Иностранцам и раненым разрешат покинуть Газу через египетский КПП

Иностранные граждане и тяжелораненые смогут покинуть сектор Газа, к такой договорённости пришли Израиль, Египет и палестинское движение ХАМАС, посредниками в переговорах стали Катар и США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Выпускать людей будут через контрольно-пропускной пункт Рафах, находящийся у границы Египта. Однако сейчас не оговорён срок, на протяжении которого КПП окажется открытым. При этом издание отмечает, что достигнутое соглашение никак не связано с решением вопросов по освобождению заложников и открытию гуманитарных коридоров.