Иностранцам и раненым разрешат покинуть Газу через египетский КПП
ХАМАС, Израиль и Египет условились выпустить из Газы иностранцев и тяжелораненых
Иностранные граждане и тяжелораненые смогут покинуть сектор Газа, к такой договорённости пришли Израиль, Египет и палестинское движение ХАМАС, посредниками в переговорах стали Катар и США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Выпускать людей будут через контрольно-пропускной пункт Рафах, находящийся у границы Египта. Однако сейчас не оговорён срок, на протяжении которого КПП окажется открытым. При этом издание отмечает, что достигнутое соглашение никак не связано с решением вопросов по освобождению заложников и открытию гуманитарных коридоров.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего радикалы ХАМАС прорвались на израильскую территорию и угнали заложников. В ответ еврейское государство приступило к массированным бомбардировкам Газы, а 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи — дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". Сейчас израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD