Девиц с какими "метками дьявола" на Руси не брали замуж, считая проклятыми

Во времена, когда наши предки практиковали язычество, у них было много признаков, указывавших на причастность кого-либо из рода к тёмным силам. Даже называли особые отметины на теле человека "метками дьявола". И тех, у кого находилось хоть что-то похожее, могли не только стороной обходить, но и даже выгонять как из дома, так и из деревни.

Особенно тяжко приходилось девицам, собиравшимся под венец. Во времена Древней Руси с браком всё было иначе. Например, тогда он считался обязательным. А если вы до определённого времени "в девках" сидите, значит, с вами что-то не то…

Кстати, нередко невест на Руси выбирали и по внешности. А потом уже только узнавали богатый внутренний мир, если он имелся. Именно поэтому женихи предъявляли много личных требований к кандидаткам. Но главное, что проверяли девиц-красавиц и на "метки дьявола". Что к ним относилось?

Родинка на лице

Родинки и родимые пятна — по каким изъянам на Руси девушку могли прозвать слугой Сатаны или ведьмой? Фото © Shutterstock

Если сегодня никто не обратит внимания на маленькое пятнышко на лице, ту же мушку около губ, считающуюся символом страстного характера женщины, то в Древней Руси за такое могли причислить к ведьмам.

Родимые пятна лилового цвета

Особо опасно для девочки было найти у себя на теле родимое пятно лилового цвета. На Руси такая метка считалась от лукавого. Если позвать замуж девушку, на теле которой (руки, грудь, шея) имеется лиловое пятно, значит, накликать беду на весь свой род.

Метки на тыльной стороне ладони

Уже тогда наши предки увлекались хиромантией и любили разглядывать ладошки. И если у невесты обнаруживались "метки дьявола", то женихи разбегались прочь. К ним относились, в частности, родимые пятна тёмного цвета, скопление родинок и странных шрамов, похожих на "третий глаз" или полумесяц.

Явные генетические аномалии

Какие "метки дьявола" лишали женщин на Руси шанса на замужество. Фото © Shutterstock