Девиц с какими "метками дьявола" на Руси не брали замуж, считая проклятыми
Определённые обычаи наших предков не только отлично помнятся, но и прекрасно приживаются в современном обществе. Хотя есть и странности, которые сегодня нам не понять. Например, что это за "метки дьявола" такие и почему из-за них могли никогда не позвать замуж.
Обычаи Древней Руси: как выбирали невест и у кого не было шансов выйти замуж. Обложка © Shutterstock
Во времена, когда наши предки практиковали язычество, у них было много признаков, указывавших на причастность кого-либо из рода к тёмным силам. Даже называли особые отметины на теле человека "метками дьявола". И тех, у кого находилось хоть что-то похожее, могли не только стороной обходить, но и даже выгонять как из дома, так и из деревни.
Особенно тяжко приходилось девицам, собиравшимся под венец. Во времена Древней Руси с браком всё было иначе. Например, тогда он считался обязательным. А если вы до определённого времени "в девках" сидите, значит, с вами что-то не то…
Кстати, нередко невест на Руси выбирали и по внешности. А потом уже только узнавали богатый внутренний мир, если он имелся. Именно поэтому женихи предъявляли много личных требований к кандидаткам. Но главное, что проверяли девиц-красавиц и на "метки дьявола". Что к ним относилось?
Родинка на лице
Родинки и родимые пятна — по каким изъянам на Руси девушку могли прозвать слугой Сатаны или ведьмой? Фото © Shutterstock
Если сегодня никто не обратит внимания на маленькое пятнышко на лице, ту же мушку около губ, считающуюся символом страстного характера женщины, то в Древней Руси за такое могли причислить к ведьмам.
Родимые пятна лилового цвета
Особо опасно для девочки было найти у себя на теле родимое пятно лилового цвета. На Руси такая метка считалась от лукавого. Если позвать замуж девушку, на теле которой (руки, грудь, шея) имеется лиловое пятно, значит, накликать беду на весь свой род.
Метки на тыльной стороне ладони
Уже тогда наши предки увлекались хиромантией и любили разглядывать ладошки. И если у невесты обнаруживались "метки дьявола", то женихи разбегались прочь. К ним относились, в частности, родимые пятна тёмного цвета, скопление родинок и странных шрамов, похожих на "третий глаз" или полумесяц.
Явные генетические аномалии
Какие "метки дьявола" лишали женщин на Руси шанса на замужество. Фото © Shutterstock
Понятное дело, что явные генетические аномалии отталкивали не только потенциальных женихов, но и родственников. Редко такие малышки выживали, ведь увидеть младенца со сросшимися пальчиками, странными по форме или вовсе отсутствовавшими мочками было страшно. Считалось, что такие дети — прямые посланники Сатаны, неудачно созданные по его подобию. Сначала их могли попытаться вылечить, проводя обряды, но чаще просто отказывались растить. Поэтому невест кривых, косых, горбатых, с явными изъянами обходили стороной.
Кстати, это не все интересные факты, связанные с нашими предками. Ранее Лайф рассказывал, как на Руси занимались сексом, какие обряды проводили на похоронах и почему считаться княгиней было настоящим испытанием.