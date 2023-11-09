Прокурор попросил приговорить двух соучастников расправы над Дугиной на сроки до шести лет
Прокурор запросил двум соучастникам убийства Дугиной сроки до шести лет
Двух соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной могут приговорить к шести и двум годам колонии. По словам прокурора, Иван Рыбин и Даниил Чоудхури предоставляли информацию об автомобиле и месте жительства девушки, которая трагически погибла в результате покушения в 2022 году.
"Прошу суд признать виновными Рыбина и Чоудхури по ст. 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Прошу признать Рыбина также виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — слова представителя прокуратуры приводит ТАСС.
Таким образом, прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для Рыбина. А Чоудхури попросили приговорить к двум годам колонии.
Напомним, Дарья Дугина была убита в ночь с 20 на 21 августа 2022 года, её автомобиль был подорван в Подмосковье. Отец журналистки — философ Александр Дугин — перед этим пересел в другую машину. По данным ФСБ, за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в уголовном деле оказались и другие фигуранты, двое из них получили по 3,5 года колонии за подделку свидетельства о регистрации авто, на котором организаторы убийства Дугиной выехали из РФ. В июле 2023 года Следственный комитет установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной. Им оказался тот самый Иван Рыбин.
T.me / Пушилин Д.В.