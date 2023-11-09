Прокурор попросил приговорить двух соучастников расправы над Дугиной на сроки до шести лет

Двух соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной могут приговорить к шести и двум годам колонии. По словам прокурора, Иван Рыбин и Даниил Чоудхури предоставляли информацию об автомобиле и месте жительства девушки, которая трагически погибла в результате покушения в 2022 году.