Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали СМИ, которые обвиняли Россию во взрыве "Северных потоков". Всё произошло после публикации материала The Washington Post, в котором сказано, что подрывом руководил полковник ВСУ Роман Червинский. По словам издания, офицер подчинялся более высокопоставленным чиновникам, которые исполняли приказы главнокомандующего Валерия Залужного.

"Мы все сразу знали, что это была не Россия", — рассказал читатель с ником they do make it up.

"Где извинение перед Путиным, Daily Mail? Вы и другие СМИ обвиняли Россию в подрыве газопровода. В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки", — отметил пользователь MymTyme1.

"Хорошо узнать об этом сейчас. <…> Получается, Россия не врала, когда сказала, что она этого не делала. Я хочу услышать, что скажет Зеленский теперь, когда он узнает об этом", — добавил FloridaOhio13.