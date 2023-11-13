"Выглядит смешно": Адвокат обрушился с критикой на Мизулину за массовую проверку блогеров

Адвокат Сергей Жорин раскритиковал предложение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной организовать проверку блогеров на мошеннические действия.

По его словам, чиновница пытается имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные органы и силовые структуры, как будто они не работают, ничего не видят или бездействуют. Она практически указывает им, что делать, однако выглядит это не самым лучшим образом.

"Когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно", — приводит слова Жорина NEWS.ru.

При этом ситуацию с блогером Эдвардом Билом он комментировать отказался, чтобы "не навредить ему же самому".