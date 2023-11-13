"Выглядит смешно": Адвокат обрушился с критикой на Мизулину за массовую проверку блогеров
Юрист Жорин высмеял Мизулину за призыв проверить блогеров на мошенничество
Адвокат Сергей Жорин раскритиковал предложение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной организовать проверку блогеров на мошеннические действия.
По его словам, чиновница пытается имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные органы и силовые структуры, как будто они не работают, ничего не видят или бездействуют. Она практически указывает им, что делать, однако выглядит это не самым лучшим образом.
"Когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно", — приводит слова Жорина NEWS.ru.
При этом ситуацию с блогером Эдвардом Билом он комментировать отказался, чтобы "не навредить ему же самому".
Напомним, ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала проверить блогеров, которые могли использовать для вытягивания денег из россиян те же методы, что и задержанный "бизнес-тренер" Аяз Шабутдинов. Помимо пранкера Эдварда Била в список попали видеоблогер Гусейн Гасанов, основатель поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship Асхаб Тамаев, родолог Ксения Губина, психолог Тата Феодориди и другие.
Что касается Шабутдинова, в руки правоохранителей он попался 3 ноября. Блогер подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В тот день коуч вернулся в Москву и намеревался открыть новый курс, но был задержан. По делу также проходит его ученица-психолог. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений. Суд вынес меру пресечения в виде ареста до 16 декабря. Ущерб, который он нанёс потерпевшим, оценивается в четыре миллиона рублей. Лайф, кстати, провёл собственное расследование и выяснил всё о его тёмных делишках. Подробнее — в нашем материале.
ТАСС / Владимир Гердо