Лайф узнал причину смерти пострадавшего в теракте, при котором погиб военкор Татарский
SHOT: Пострадавший при теракте в Петербурге умер в результате несчастного случая
Виктор Полиектов, погибший через семь месяцев после теракта, устроенного Дарьей Треповой* в апреле в баре в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
58-летний Виктор Полиектов, пострадавший во время теракта, который в апреле в одном из баров Санкт-Петербурга устроила Дарья Трепова*, умер в результате несчастного случая. Как сообщает SHOT, мужчина подавился в кафе, потерял сознание и скончался после приезда скорой.
После взрыва, в котором весной погиб военкор Владлен Татарский, Полиектова госпитализировали с сотрясением мозга и контузией. Он смог оправиться и вернулся к обычной жизни, однако спустя семь месяцев скончался. Это случилось 1 ноября. Известно, что Полиектов до 2018 года работал преподавателем в Челябинске. В 2018-м он переехал в Санкт-Петербург, где водил экскурсии по городу.
Как сообщал Лайф, покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в начале апреля 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение.
15 ноября в Санкт-Петербурге состоялся суд над Треповой*. Ей вменяют три преступления: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Дарье грозит пожизненное. Известно, что за совершение теракта девушка получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. В суде Трепова* частично признала свою вину, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке в статуэтке.
* Внесена в список террористов и экстремистов.