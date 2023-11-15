Лайф узнал причину смерти пострадавшего в теракте, при котором погиб военкор Татарский

После взрыва, в котором весной погиб военкор Владлен Татарский, Полиектова госпитализировали с сотрясением мозга и контузией. Он смог оправиться и вернулся к обычной жизни, однако спустя семь месяцев скончался. Это случилось 1 ноября. Известно, что Полиектов до 2018 года работал преподавателем в Челябинске. В 2018-м он переехал в Санкт-Петербург, где водил экскурсии по городу.