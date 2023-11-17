Байден заявил о стремлении не допускать недопонимания с Си Цзиньпином
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Обложка © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает не допускать недопонимания с лидером Китая Си Цзиньпином. Вашингтон, по его словам, привержен дипломатическому взаимодействию с Пекином.
"Я намерен ответственным образом управлять конкуренцией между США и КНР. Именно этого ожидает от нас мир. И я обещаю, что именно так мы и делаем. Я встретился вчера с Си [Цзиньпином] как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие неверного понимания между нами", — сказал Байден на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
Американский лидер добавил, что его контакты с китайским коллегой всегда были конструктивными и откровенными. По словам Байдена, накануне он вновь заявил лидеру КНР, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином. Чтобы снизить риск "случайного просчёта", стороны договорились возобновить диалог по военной линии, отметил глава Белого дома. Также он заявил, что стабильные отношения между двумя крупнейшими экономиками мира важны не только для них самих, но и для всего мира.
Как сообщал Лайф, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Однако это не помешало Байдену сразу после назвать китайского коллегу диктатором. Госсекретаря США Энтони Блинкена в этот момент перекосило. Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров заявил, что Китай будет твёрдо отстаивать свои красные линии в отношениях с США.