Байден заявил о стремлении не допускать недопонимания с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает не допускать недопонимания с лидером Китая Си Цзиньпином. Вашингтон, по его словам, привержен дипломатическому взаимодействию с Пекином.

"Я намерен ответственным образом управлять конкуренцией между США и КНР. Именно этого ожидает от нас мир. И я обещаю, что именно так мы и делаем. Я встретился вчера с Си [Цзиньпином] как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие неверного понимания между нами", — сказал Байден на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.