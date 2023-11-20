Песков: В РФ перевезена почти половина россиян, желающих покинуть сектор Газа

Почти половина россиян, желающих покинуть сектор Газа, уже перевезена в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Третья группа эвакуированных в оперативном штабе ждёт выезда в аэропорт Каира для вылета в Москву. Видео © Telegram / МЧС России

"Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан, желающих покинуть этот район. Работа ведётся на ежедневной основе, весьма напряжённая", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.