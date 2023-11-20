Песков: В РФ перевезена почти половина россиян, желающих покинуть сектор Газа
Почти половина россиян, желающих покинуть сектор Газа, уже перевезена в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении продолжается.
Третья группа эвакуированных в оперативном штабе ждёт выезда в аэропорт Каира для вылета в Москву. Видео © Telegram / МЧС России
"Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан, желающих покинуть этот район. Работа ведётся на ежедневной основе, весьма напряжённая", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, в Москве рады, что почти половина желающих уже смогла попасть в Россию, этот процесс будет продолжаться.
Напомним, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Сообщалось, что в Москву уже отправлено 525 граждан и 35 пока находятся в Каире. Вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / МЧС России