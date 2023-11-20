"Нас бросили и просто убили" : ЦАХАЛ проигнорировала предупреждения женских отрядов об атаке ХАМАС

Командование ЦАХАЛ проигнорировало предупреждение женских отрядов из подразделения Армии обороны Израиля о подозрительной активности ХАМАС, в результате чего многие военнослужащие были убиты. Об этом рассказала одна из женщин-разведчиц.

Предупреждение поступило офицерам от отряда, в котором служат только молодые девушки и женщины-командиры. Они получили сведения о подготовке со стороны радикального палестинского движения к преодолению заграждений на границе, а также о средствах для отключения камер наблюдения, которыми те обладали.

"ЦАХАЛ оставила нас лёгкой добычей. Бойцы, по крайней мере, имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься", — приводит Haaretz слова одной из военнослужащих.