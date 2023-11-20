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20 ноября, 10:53

"Нас бросили и просто убили" : ЦАХАЛ проигнорировала предупреждения женских отрядов об атаке ХАМАС

Haaretz: Офицеры проигнорировали предупреждение женских отрядов об атаке ХАМАС

Командование ЦАХАЛ проигнорировало предупреждение женских отрядов из подразделения Армии обороны Израиля о подозрительной активности ХАМАС, в результате чего многие военнослужащие были убиты. Об этом рассказала одна из женщин-разведчиц.

Предупреждение поступило офицерам от отряда, в котором служат только молодые девушки и женщины-командиры. Они получили сведения о подготовке со стороны радикального палестинского движения к преодолению заграждений на границе, а также о средствах для отключения камер наблюдения, которыми те обладали.

"ЦАХАЛ оставила нас лёгкой добычей. Бойцы, по крайней мере, имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься", — приводит Haaretz слова одной из военнослужащих.

В публикации предположили, что если бы сообщения доставили военнослужащие мужского пола, то "всё было бы по-другому".

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Ранее в ХАМАС заявили, что израильская женщина-военнослужащая погибла при бомбёжках сектора Газа.

Как сообщал Лайф, вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже полтора месяца. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Nasser Ishtayeh

Ян Поланин
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