Адвокат объяснила, зачем певца Шарлота могут арестовать на 15 суток

На 25-летнего певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот), который на камеру сжёг российский паспорт, могут возбудить уголовное дело по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации". Об этом в беседе с Лайфом заявила адвокат Ольга Власова.

Эксперт напомнила, что пока на музыканта оформили протоколы по трём административным статьям. Первая — "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина". За публичное сожжение паспорта ему грозит штраф от 100 до 300 рублей. Вторая статья — "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Здесь ответственность гораздо серьёзнее — исполнителю придётся заплатить 30–50 тысяч рублей. Третья статья — "Мелкое хулиганство". Она предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей или арест до 15 суток.

Кроме того, в данной статье есть пункт 3, предусматривающий ответственность за явное неуважение к государству, обществу, государственным символам. За это грозит наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В принципе, публичное сожжение паспорта может подпасть под действие и данной статьи Ольга Власова Адвокат