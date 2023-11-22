Адвокат объяснила, зачем певца Шарлота могут арестовать на 15 суток
Адвокат Власова: На певца Шарлота могут возбудить дело о дискредитации ВС РФ
Эдуард Шарлот. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot
На 25-летнего певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот), который на камеру сжёг российский паспорт, могут возбудить уголовное дело по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации". Об этом в беседе с Лайфом заявила адвокат Ольга Власова.
Эксперт напомнила, что пока на музыканта оформили протоколы по трём административным статьям. Первая — "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина". За публичное сожжение паспорта ему грозит штраф от 100 до 300 рублей. Вторая статья — "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Здесь ответственность гораздо серьёзнее — исполнителю придётся заплатить 30–50 тысяч рублей. Третья статья — "Мелкое хулиганство". Она предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей или арест до 15 суток.
Кроме того, в данной статье есть пункт 3, предусматривающий ответственность за явное неуважение к государству, обществу, государственным символам. За это грозит наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В принципе, публичное сожжение паспорта может подпасть под действие и данной статьи
Также эксперт отметила, что эту статью правоохранители зачастую используют для того, чтобы арестовать человека на срок до 15 суток для "предотвращения его ускользания из поля зрения полиции". За это время могут быть найдены основания для возбуждения уголовного дела, заключила собеседница Лайфа.
Напомним, Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. В июне утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Артист также заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Его выходки без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов.