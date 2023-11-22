"Жестокость зашкаливает": Женщины в Газе молятся о быстрой смерти с детьми, заявили в ООН
Замгенсека ООН Бахус: Женщины в Газе молятся о быстрой смерти с детьми на руках
Женщины в секторе Газа молятся о мире, а если он не наступит — о быстрой смерти с детьми на руках. С таким заявлением в ходе заседания Совета Безопасности ООН выступила заместитель генерального секретаря всемирной организации по вопросам структуры "ООН-женщины" Сима Бахус.
"Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире. Если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она ни находилась, были такие молитвы", — отметила она.
Бахус добавила, что на данный момент уровень жестокости и разрушений в анклаве достиг ранее невиданного уровня. Замгенсека ООН уточнила, что в час погибают две матери, а каждые два часа жертвами становятся семь женщин. Кроме того, 180 беременных ежедневно рожают без воды, обезболивающих и анестезии при кесаревом сечении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической. Кроме того, глава государства был удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что анклав стал детским кладбищем.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда на территорию еврейского государства проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные атаки на Газу. Жертвами конфликта стали уже более 14,5 тысячи человек, в том числе около шести тысяч детей. Ранее стало известно, что Израиль согласился на перемирие с ХАМАС для освобождения заложников.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD