"Жестокость зашкаливает": Женщины в Газе молятся о быстрой смерти с детьми, заявили в ООН

Женщины в секторе Газа молятся о мире, а если он не наступит — о быстрой смерти с детьми на руках. С таким заявлением в ходе заседания Совета Безопасности ООН выступила заместитель генерального секретаря всемирной организации по вопросам структуры "ООН-женщины" Сима Бахус.

"Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире. Если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она ни находилась, были такие молитвы", — отметила она.