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23 ноября, 13:00

"Фашизм в чистом виде": В Госдуме прокомментировали смерть журналиста Максудова

Депутат Леонов назвал фашизмом убийство корреспондента Максудова

Гибель журналиста Максудова — очередное военное преступление, заявил депутат Государственной думы Олег Леонов. По его словам, за день до этого Вооружённые силы Украины также сбросили с беспилотника бомбу на пожарных, хотя видели, что атакуют мирных людей.

"Это никакие не военные действия, это просто очередное военное преступление киевского режима. И не то, что не щадит никого: ни мирных жителей, ни журналистов, — а идёт охота именно за мирными жителями как наиболее доступными для атак людьми", — рассказал депутат в беседе с Лайфом.

Он отметил, что нельзя было спутать журналиста с военным, так как корреспондент ведёт съёмку, поэтому видно, что человек не представляет опасности. По мнению Леонова, происшествие с Максудовым — "фашизм в чистом виде".

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября стало известно о его смерти. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Обложка ©

VK / Борис Максудов

Ольга Годуненко
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