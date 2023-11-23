Гибель журналиста Максудова — очередное военное преступление, заявил депутат Государственной думы Олег Леонов. По его словам, за день до этого Вооружённые силы Украины также сбросили с беспилотника бомбу на пожарных, хотя видели, что атакуют мирных людей.

"Это никакие не военные действия, это просто очередное военное преступление киевского режима. И не то, что не щадит никого: ни мирных жителей, ни журналистов, — а идёт охота именно за мирными жителями как наиболее доступными для атак людьми", — рассказал депутат в беседе с Лайфом.