Убивший Флойда полицейский тяжело ранен ножом в тюрьме

В американской тюрьме серьёзно ранили бывшего полицейского Дерека Шовина, осуждённого по нашумевшему делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом информирует Assotiated Press (AP).

"Дерека Шовина пырнул другой заключённый в тюрьме в Аризоне", — говорится в сообщении агентства.