Убивший Флойда полицейский тяжело ранен ножом в тюрьме
AP: На убившего Флойда экс-полицейского Шовина напали с ножом в тюрьме
Экс-полицейский Дерек Шовин, осуждённый за убийство Джорджа Флойда. Обложка © Zuma / TASS / Hennepin County Sheriff
В американской тюрьме серьёзно ранили бывшего полицейского Дерека Шовина, осуждённого по нашумевшему делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом информирует Assotiated Press (AP).
"Дерека Шовина пырнул другой заключённый в тюрьме в Аризоне", — говорится в сообщении агентства.
По сведениям источников AP, сотрудники исполнительной системы наказаний оказали экс-полицейскому первую помощь, после чего он был госпитализирован. Агентство также отметило слабую систему безопасности и недостаток персонала в аризонской тюрьме.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны. В июле 2022 года осуждённый за убийство Флойда экс-полицейский Дерек Шовин получил новый срок. Сначала его осудили за убийство афроамериканца, а потом приговорили к ещё более чем 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы. Позднее другого полицейского, причастного к смерти Флойда, приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.