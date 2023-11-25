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25 ноября, 12:33

В Москве простились с погибшим военкором Борисом Максудовым

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве в телецентре на Шаболовке прошла церемония прощания с убитым ВСУ корреспондентом телеканала "Россия 24" Борисом Максудовым. На панихиде присутствовали коллеги, близкие и друзья военкора.

Во время траурной церемонии к гробу несли венки, отмечается, что один из них — от президента России Владимира Путина. Рассказывая о журналисте, многие знакомые Максудова не могли сдержать слёз.

"Я был на этом месте, где Боря погиб, пару недель назад. Поле-то просматривается. Там камеры у "немцев" (ВСУ. — Прим. Лайфа). Они, конечно, знали. Они видели, что стоит чистая машина, что ребята ходят по полю, не имеют при себе никакого оружия. В беспилотник же видно всё. Они прекрасно всё видели, знали и прекрасно всё понимали", — рассказал тележурналист Владимир Соловьёв, передал корреспондент РИА "Новости".

Путин наградил военкора Максудова орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора Максудова орденом Мужества посмертно

Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября стало известно о его смерти. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Александра Мышляева
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