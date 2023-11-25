В Москве простились с погибшим военкором Борисом Максудовым

Во время траурной церемонии к гробу несли венки, отмечается, что один из них — от президента России Владимира Путина. Рассказывая о журналисте, многие знакомые Максудова не могли сдержать слёз.

"Я был на этом месте, где Боря погиб, пару недель назад. Поле-то просматривается. Там камеры у "немцев" (ВСУ. — Прим. Лайфа). Они, конечно, знали. Они видели, что стоит чистая машина, что ребята ходят по полю, не имеют при себе никакого оружия. В беспилотник же видно всё. Они прекрасно всё видели, знали и прекрасно всё понимали", — рассказал тележурналист Владимир Соловьёв, передал корреспондент РИА "Новости".