В ХАМАС сообщили о гибели четырёх командиров
Боевое крыло ХАМАС Бригады аль-Кассама заявило о гибели четырёх командиров
Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС, известное как Бригады аль-Кассама, объявило о гибели четырёх своих командиров. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщается в пресс-службе организации.
Там добавили, что командиры ХАМАС погибли в ходе сражения "Потоп Аль-Акса". В заявлении указано, что среди погибших числится член военного совета Бригад аль-Кассама и командир её Северной бригады Ахмед аль-Гандур по прозвищу Абу Анас. При этом не уточняется, когда именно и при каких обстоятельствах погибли командиры движения.
Напомним, что стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Комментируя сделку, американский лидер Джо Байден высоко оценил шансы на продление сроков договорённости о прекращении огня. Однако Израиль пообещал продолжить бои по завершении сделки. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости. Позднее Тель-Авив освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан. Так был завершён первый этап обмена в рамках соглашения с ХАМАС.
ТАСС / AP / Victor R. Caivano