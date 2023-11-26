В ХАМАС сообщили о гибели четырёх командиров

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС, известное как Бригады аль-Кассама, объявило о гибели четырёх своих командиров. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщается в пресс-службе организации.

Там добавили, что командиры ХАМАС погибли в ходе сражения "Потоп Аль-Акса". В заявлении указано, что среди погибших числится член военного совета Бригад аль-Кассама и командир её Северной бригады Ахмед аль-Гандур по прозвищу Абу Анас. При этом не уточняется, когда именно и при каких обстоятельствах погибли командиры движения.