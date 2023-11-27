В Сочи рассказали о ситуации в городе на фоне шторма

В Сочи в борьбе со стихией задействованы свыше 250 человек, а также более 80 единиц техники. Как в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский, к счастью, в результате шторма никто не пострадал.

На данный момент целиком освобождены от поваленных деревьев дороги. Также уже восстановлено железнодорожное сообщение, а аэропорт функционирует по фактической погоде.