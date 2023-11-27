В Сочи рассказали о ситуации в городе на фоне шторма
Глава Сочи Копайгородский сообщил, что пострадавших из-за шторма в городе нет
Специалисты ликвидируют последствия стихии в Сочи. Обложка © t.me / Алексей Копайгородский
В Сочи в борьбе со стихией задействованы свыше 250 человек, а также более 80 единиц техники. Как в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский, к счастью, в результате шторма никто не пострадал.
На данный момент целиком освобождены от поваленных деревьев дороги. Также уже восстановлено железнодорожное сообщение, а аэропорт функционирует по фактической погоде.
"Сделано всё необходимое, чтобы утро курорт встретил в привычном спокойном ритме. Продолжим работать в усиленном режиме вплоть до того момента, когда людям и инфраструктуре не будет ничего угрожать. Штормовое предупреждение в Сочи сохраняется до конца суток 27 ноября. Берегите себя и своих близких", — написал Копайгородский.
Напомним, что вечером на ряд регионов юга России обрушился сильнейший шторм. В частности, он наблюдается в Крыму, где без света остались полмиллиона жителей, Севастополе, а также Краснодарском крае. Мощный ветер крушит всё на своём пути: он легко вырывает деревья и остановки, а также срывает обшивку с домов. В Севастополе из-за стихии пострадали три человека.