Крымчанин ушёл полюбоваться большими волнами и пропал

Минувшая ночь на территории Крымского полуострова, где сейчас бушует ураган, богата на происшествия. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в республике во время мощнейшего шторма 50-летний мужчина пропал без вести.

По данным канала, 50-летний Олег М. решил отправиться в район рынка "Русич", находящегося в населённом пункте Морское, чтобы взглянуть на большие волны. С этого момента крымчанина больше никто и не видел.