Крымчанин ушёл полюбоваться большими волнами и пропал
SHOT: В Крыму пропал ушедший посмотреть на большие волны 50-летний мужчина
50-летний Олег М. из Крыма, пропавший в результате шторма. Обложка © t.me / SHOT
Минувшая ночь на территории Крымского полуострова, где сейчас бушует ураган, богата на происшествия. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в республике во время мощнейшего шторма 50-летний мужчина пропал без вести.
По данным канала, 50-летний Олег М. решил отправиться в район рынка "Русич", находящегося в населённом пункте Морское, чтобы взглянуть на большие волны. С этого момента крымчанина больше никто и не видел.
Прибывшие на место происшествия сотрудники местной аварийно-спасательной службы из-за бушующего урагана не смогли даже начать поиски. В настоящее время спасатели ожидают нормализации погодных условий.
Напомним, что на территории черноморского региона разгулялась стихия, в связи с чем глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу. Непогода накрыла и Краснодарский край, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. В Севастополе в результате обрушившегося шторма есть пострадавшие, также зафиксированы подтопления домов.