Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 05:09

Крымчанин ушёл полюбоваться большими волнами и пропал

SHOT: В Крыму пропал ушедший посмотреть на большие волны 50-летний мужчина

<p>50-летний Олег М. из Крыма, пропавший в результате шторма. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

50-летний Олег М. из Крыма, пропавший в результате шторма. Обложка © t.me / SHOT

Минувшая ночь на территории Крымского полуострова, где сейчас бушует ураган, богата на происшествия. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в республике во время мощнейшего шторма 50-летний мужчина пропал без вести.

По данным канала, 50-летний Олег М. решил отправиться в район рынка "Русич", находящегося в населённом пункте Морское, чтобы взглянуть на большие волны. С этого момента крымчанина больше никто и не видел.

Прибывшие на место происшествия сотрудники местной аварийно-спасательной службы из-за бушующего урагана не смогли даже начать поиски. В настоящее время спасатели ожидают нормализации погодных условий.

Спасение хрупкой девушки из плена стихии в Новороссийске попало на видео

Спасение хрупкой девушки из плена стихии в Новороссийске попало на видео

Напомним, что на территории черноморского региона разгулялась стихия, в связи с чем глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу. Непогода накрыла и Краснодарский край, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. В Севастополе в результате обрушившегося шторма есть пострадавшие, также зафиксированы подтопления домов.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров