Укрыватель убийцы Татарского не явился на очередное заседание суда
Укрывавший Дарью Трепову* Касинцев не явился на заседание суда из-за болезни
Дмитрий Касинцев. Обложка © Telegram / SHOT
Петербуржец Дмитрий Касинцев, в квартире которого пряталась обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова*, не явился на очередное судебное заседание из-за болезни. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, у Касинцева сильная простуда, сейчас он находится в Боткинской больнице. Подозреваемый пробудет в медицинском учреждении ещё минимум пять дней. Саму же Трепову* сегодня доставили в зал суда.
Как уже писал Лайф, Дарье Треповой* вменяют несколько уголовных статей: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. В ходе следствия выяснилось, что за совершённые преступления украинские кураторы заплатили девушке 195 тысяч рублей, теперь ей грозит пожизненное. Кстати, в суде Трепова* частично признала вину, однако заявила, что якобы не подозревала о наличии взрывчатки в злосчастной статуэтке.
Напомним, в начале апреля 2023 года на Владлена Татарского было совершено покушение в кафе в Петербурге. В заведении раздался взрыв, который убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. При этом совсем недавно скончался ещё один из пострадавших. Оказалось, что Дарья Трепова* подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Она была активирована с помощью эстонской сим-карты. После этого девушка пыталась скрыться, но в итоге её задержали.
* Внесена в список террористов и экстремистов.