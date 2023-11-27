Укрыватель убийцы Татарского не явился на очередное заседание суда

Петербуржец Дмитрий Касинцев, в квартире которого пряталась обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова*, не явился на очередное судебное заседание из-за болезни. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, у Касинцева сильная простуда, сейчас он находится в Боткинской больнице. Подозреваемый пробудет в медицинском учреждении ещё минимум пять дней. Саму же Трепову* сегодня доставили в зал суда.

Как уже писал Лайф, Дарье Треповой* вменяют несколько уголовных статей: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. В ходе следствия выяснилось, что за совершённые преступления украинские кураторы заплатили девушке 195 тысяч рублей, теперь ей грозит пожизненное. Кстати, в суде Трепова* частично признала вину, однако заявила, что якобы не подозревала о наличии взрывчатки в злосчастной статуэтке.