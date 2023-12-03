Похищенная под Калугой девочка может не вернуться в школу

Восьмилетнюю Злату из города Козельска в Калужской области хотят перевести на домашнее обучение, так как девочка после похищения боится ездить в школу на автобусе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мать Златы Ирина сейчас обсуждает с руководством образовательного учреждения этот вопрос. Женщина предлагает, чтобы педагоги приходили заниматься к девочке на дом. Между тем с ребёнком ежедневно работает психолог. Злата проведёт дома как минимум ближайшие четыре дня. После этого будет решаться, в каком формате она продолжит учёбу.