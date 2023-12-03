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3 декабря, 14:34

Похищенная под Калугой девочка может не вернуться в школу

Похищенную в Козельске девочку могут перевести на домашнее обучение из-за шока

<p>Похищенная в Козельске девочка. Обложка © <a href="https://vk.com/suskrf40?w=wall-95057400_5311" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Калужской области</a></p>

Похищенная в Козельске девочка. Обложка © СУ СК России по Калужской области

Восьмилетнюю Злату из города Козельска в Калужской области хотят перевести на домашнее обучение, так как девочка после похищения боится ездить в школу на автобусе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мать Златы Ирина сейчас обсуждает с руководством образовательного учреждения этот вопрос. Женщина предлагает, чтобы педагоги приходили заниматься к девочке на дом. Между тем с ребёнком ежедневно работает психолог. Злата проведёт дома как минимум ближайшие четыре дня. После этого будет решаться, в каком формате она продолжит учёбу.

Семья похитителей выбрала стратегию поведения на суде, но их поймали на разных показаниях

Семья похитителей выбрала стратегию поведения на суде, но их поймали на разных показаниях

Напомним, семья Новиковых похитила восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием выкупа — полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась за помощью в полицию. Затем похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Злоумышленников оперативно задержали. Один из них в зале суда объяснил, что решил отпустить ребёнка, так как его замучила совесть. При этом похищение он назвал своей навязчивой идеей. Всех Новиковых отправили в СИЗО.

Никита Осипов
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