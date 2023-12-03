Похищенная под Калугой девочка может не вернуться в школу
Похищенную в Козельске девочку могут перевести на домашнее обучение из-за шока
Похищенная в Козельске девочка. Обложка © СУ СК России по Калужской области
Восьмилетнюю Злату из города Козельска в Калужской области хотят перевести на домашнее обучение, так как девочка после похищения боится ездить в школу на автобусе. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мать Златы Ирина сейчас обсуждает с руководством образовательного учреждения этот вопрос. Женщина предлагает, чтобы педагоги приходили заниматься к девочке на дом. Между тем с ребёнком ежедневно работает психолог. Злата проведёт дома как минимум ближайшие четыре дня. После этого будет решаться, в каком формате она продолжит учёбу.
Напомним, семья Новиковых похитила восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием выкупа — полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась за помощью в полицию. Затем похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Злоумышленников оперативно задержали. Один из них в зале суда объяснил, что решил отпустить ребёнка, так как его замучила совесть. При этом похищение он назвал своей навязчивой идеей. Всех Новиковых отправили в СИЗО.