Эстония вздумала закрыть КПП на границе с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии предупредил выезжающих в Россию, что республика может временно закрыть КПП на границе с Россией. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

"Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через КПП [в Нарве]", — отметили в департаменте.