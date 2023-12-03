Эстония вздумала закрыть КПП на границе с Россией
Власти Эстонии предупредили выезжающих в Россию о возможном закрытии границы
Департамент полиции и погранохраны Эстонии предупредил выезжающих в Россию, что республика может временно закрыть КПП на границе с Россией. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
"Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через КПП [в Нарве]", — отметили в департаменте.
Там добавили, что данные меры "призваны защитить национальную безопасность на фоне возросшего потока иностранцев", у которых нет "законного права" на въезд в ЕС. Таким образом, Эстония следует примеру Финляндии, которая закрыла КПП на границе с Россией из-за приезда граждан третьих государств.
Как сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". Через несколько дней власти страны решили оставить открытым только самый северный пункт пропуска. Позже стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все КПП для беженцев, пропускать будут лишь грузовой транспорт. 30 ноября Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, а пограничники установили двойные заграждения.
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