Володин поручил комитетам подготовить меры для предотвращения трагедий в школах
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.
Так, комментируя сегодняшний инцидент в Брянске, председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил запросить в СК и Генпрокуратуре информацию об обращениях в связи с травлей. А зампредседателя ГД Борис Чернышов призвал пересмотреть эффективность принимаемых мер по предотвращению травли в школах. По его словам, несмотря на работу психологов и потраченные бюджетные средства, трагедии в российских школах продолжаются. Володин, в свою очередь, поддержал их инициативу.
"Давайте мы попросим [председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Пискарёва] Василия Ивановича запросить информацию и профильный Комитет по просвещению — проработать определение "травля", — сказал депутат.
Вместе с тем он поручил подключиться к вопросу зампредседателя ГД по вопросам семейной политики Анне Кузнецовой и председателю Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.
Как уже рассказывал Лайф, утром 7 декабря общественность шокировали новости о стрельбе в брянской гимназии. Около 9 утра восьмиклассница начала стрелять из отцовского ружья, которое пронесла в тубусе. Погибли два человека, в том числе сама школьница, ещё пятеро пострадали. По одной из версий, таким способом она хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело. Задержаны отец девочки, которому принадлежит дробовик, а также директор школы, где всё произошло. Известно, что у стрелявшей есть сестра-близнец, которая могла знать о планах, с ней работает полиция.
ТАСС / Валерий Шарифулин