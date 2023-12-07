Володин поручил комитетам подготовить меры для предотвращения трагедий в школах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.

Так, комментируя сегодняшний инцидент в Брянске, председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил запросить в СК и Генпрокуратуре информацию об обращениях в связи с травлей. А зампредседателя ГД Борис Чернышов призвал пересмотреть эффективность принимаемых мер по предотвращению травли в школах. По его словам, несмотря на работу психологов и потраченные бюджетные средства, трагедии в российских школах продолжаются. Володин, в свою очередь, поддержал их инициативу.

"Давайте мы попросим [председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Пискарёва] Василия Ивановича запросить информацию и профильный Комитет по просвещению — проработать определение "травля", — сказал депутат.