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12 декабря, 10:02

Кремль заметил на Украине главного предвестника народных восстаний

Песков: Военные и политические неудачи Украины подрывают авторитет власти Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очевидные неудачи Украины политического и военного характера ведут к падению авторитета власти в этой стране.

"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это действительно видно невооружённым глазом", отметил Песков.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине вовсю кипит политическая борьба между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Всё началось с интервью главкома ВСУ, в котором тот вскрыл правду о тупиковости положения дел на фронте. С этим не согласился Зеленский, который сразу объявил планы наступления на текущий и следующий годы, а затем даже призвал Залужного бросить политику. А некоторые члены партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома. А зампред России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что все соратники Зеленского начали борьбу за власть.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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