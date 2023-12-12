Кремль заметил на Украине главного предвестника народных восстаний
Песков: Военные и политические неудачи Украины подрывают авторитет власти Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очевидные неудачи Украины политического и военного характера ведут к падению авторитета власти в этой стране.
"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это действительно видно невооружённым глазом", — отметил Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине вовсю кипит политическая борьба между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Всё началось с интервью главкома ВСУ, в котором тот вскрыл правду о тупиковости положения дел на фронте. С этим не согласился Зеленский, который сразу объявил планы наступления на текущий и следующий годы, а затем даже призвал Залужного бросить политику. А некоторые члены партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома. А зампред России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что все соратники Зеленского начали борьбу за власть.