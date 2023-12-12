Кремль заметил на Украине главного предвестника народных восстаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очевидные неудачи Украины политического и военного характера ведут к падению авторитета власти в этой стране.

"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это действительно видно невооружённым глазом", — отметил Песков.