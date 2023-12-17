Сотрудник МИД Франции погиб при израильском ударе в секторе Газа

Сотрудник французского Министерства иностранных дел погиб в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Об этом сообщил МИД страны.

В ведомстве заявили, что израильский удар был нанесён по дому в Рафахе на юге сектора Газа. В нём кроме французского дипломата находился сотрудник генерального консульства страны, а также их коллеги. В результате данной атаки погибли около десяти человек.