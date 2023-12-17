Сотрудник МИД Франции погиб при израильском ударе в секторе Газа
Сотрудник французского Министерства иностранных дел погиб в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Об этом сообщил МИД страны.
В ведомстве заявили, что израильский удар был нанесён по дому в Рафахе на юге сектора Газа. В нём кроме французского дипломата находился сотрудник генерального консульства страны, а также их коллеги. В результате данной атаки погибли около десяти человек.
"Франция осуждает обстрел жилого дома, в результате которого погибли многие другие гражданские лица. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого обстрела", — сказано в сообщении МИД Франции.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа.
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