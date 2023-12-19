У Зеленского не увидели полномочий для отмены выборов президента без отмашки хозяина

Президентская кампания на Украине перестала быть демократическим процессом, превратившись во что-то похожее на ярмарку или карнавал. России такого не нужно. Об этом в новом выпуске программы "Дайте сказать" заявил российский журналист и политолог Алексей Мартынов.

Вопрос о том, будет ли на Украине проводиться президентская кампания, решается не в Киеве, а в Вашингтоне. Видео © LIFE

"Я не думаю, что на Украине выборы кто-то может отменить. Слушайте, сказано в Вашингтоне, что в 24-м году должны пройти выборы на Украине, значит, они пройдут", — сказал политолог, отметив, что все заявления Верховной рады про отмену президентской кампании, пока действует военное положение, остаются просто разговорами.

При этом вся шумиха вокруг отмены выборов сыграла на руку Владимиру Зеленскому, считает политолог. Ведь пока он не начал эту свою интригу, его не приглашали в Вашингтон: настолько глава киевского режима стал токсичным даже в глазах своих американских руководителей. А стоило заговорить об отмене выборов — и вот он уже посещает столицу Штатов по дороге из Аргентины, встречается с президентом США Джо Байденом, конгрессменами, хоть и безуспешно. Но дело даже не в результативности поездки, а в том, что Зеленский ведёт политическую игру, по сути, занимаясь шантажом. При этом вопрос проведения президентских выборов на Украине решается в Овальном кабинете. Если Вашингтон скажет, что в Незалежной в 2024 году будут выборы, значит, они там будут.

Гость шоу согласился с тем, что российские президентские выборы олицетворяют суверенитет страны, тогда как в Незалежной этот процесс полностью говорит про зависимость государства: как тебе сказали, так ты и делаешь. Он добавил, что по большому счёту гонка на Украине уже началась, хотя на словах выборы как будто проводить не планируют. Это говорит о том, что украинские политики основательно друг с другом расплевались, начав политическую борьбу внутри страны.

"Вот эти истории, там, про Залужного, про Арестовича*, про этого Кличка и так далее. То есть у них кампания уже пошла вот в их таком традиционном фестивальном режиме, в таком карнавальном, в таком ярмарочном, да? И вот это вот тоже, между прочим, показатель в том смысле, что нам это не надо. И нам не в смысле мне, или кому-то конкретно, а нам всем. То есть вот об этом, собственно, социология говорит: нам не нужны эти фестивали, нам не нужны такие вот псевдовыборы весёлые, я имею в виду, с каким-то шоу, да? У нас есть задача, мы стоим на боевом курсе. Нам нужно, так сказать, прийти к тому результату, к которому мы идём", — подытожил Мартынов.

А ранее депутаты всех фракций Верховной рады Украины подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения.