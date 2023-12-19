Бабушка бойца из Марьинки рассказала про внука
Бабушка оставившего послание бойца СВО узнала о его смерти только через неделю
Погибший в зоне СВО Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots
Бабушка погибшего участника спецоперации Романа Рудакова, который на кирпиче попросил "позаботиться о матери, сестре и брате", рассказала, что узнала о его смерти только через неделю.
Бабушка погибшего в зоне СВО военнослужащего Романа Рудакова у дома в Батайске. Видео © t.me / Zvezdanews
"Соседка мне сказала... Как можно отреагировать? Хороший мальчик, и так погиб..." — сказала пожилая женщина в беседе с телеканалом "Звезда".
О внуке теперь напоминают только детские фотографии, писем бабушке боец не писал. Кстати, как рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, семье будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе выплатят компенсацию и помогут с похоронами.
"Будет выплачена положенная законом компенсация, будет решён вопрос погребения. Сделают всё возможное, чтобы облегчить семье переживание этой трагедии", — приводит его слова "Лента.ру".
Как уже рассказывал Лайф, тело бойца обнаружили в освобождённой Марьинке, а рядом была предсмертная записка, выцарапанная на обычном кирпиче. Военный просил тех, кто найдёт его после смерти, помочь матери, сестре и брату. История не осталась без внимания и растрогала всю Россию. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. Также и ростовские власти пообещали поддержать семью: губернатор и председатель заксобрания. При этом родным героя начали поступать угрозы, в том числе с Украины. Возбуждено уголовное дело.