Бабушка погибшего участника спецоперации Романа Рудакова, который на кирпиче попросил "позаботиться о матери, сестре и брате", рассказала, что узнала о его смерти только через неделю.

Бабушка погибшего в зоне СВО военнослужащего Романа Рудакова у дома в Батайске. Видео © t.me / Zvezdanews

"Соседка мне сказала... Как можно отреагировать? Хороший мальчик, и так погиб..." — сказала пожилая женщина в беседе с телеканалом "Звезда".

О внуке теперь напоминают только детские фотографии, писем бабушке боец не писал. Кстати, как рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, семье будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе выплатят компенсацию и помогут с похоронами.