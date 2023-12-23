Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 10:35

Дети стали слабыми: Врач пояснил, почему 12-летняя школьница умерла от гриппа

Врач Мохов: Гонконгский грипп имеет высокий процент смертности

Гонконгский грипп, от которого в поезде под Пензой погибла 12-летняя школьница, имеет очень высокий процент смертности. Он называется серотип H3N2 вируса гриппа подтипа А и сильнее всего поражает дыхательные пути, а также пищеварительную систему. И даже может вызвать пандемию, рассказал доктор медицинских наук Александр Мохов.

На самом деле любой грипп таит в себе достаточно высокий процент смертности. Как пояснил эксперт, всё дело в том, что раньше на это обращали намного меньше внимания, а сейчас у людей много различных патологий, к тому же по организму сильно бьёт и уровень их здоровья.

При этом важно отметить, что смерть наступает не от самого гриппа, а в результате интоксикации и осложнений. При этом у людей с достаточно хорошим здоровьем иммунный ответ хороший, поэтому болезнь уходит быстро.

"К сожалению, абсолютно здоровых сейчас мало, особенно это касается детей. Но, конечно, надо разбираться, почему умерла 12-летняя школьница в поезде и что конкретно было сделано не так врачами в лагере и сопровождающими педагогами", — приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Вспышка гриппа А у детей в поезде Тюмень – Адлер: симптомы болезни и чем она может быть опасна
Вспышка гриппа А у детей в поезде Тюмень – Адлер: симптомы болезни и чем она может быть опасна

Как уже рассказывал Лайф, на днях организованную группу детей, которая возвращалась из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом. Некоторые маленькие пассажиры жаловались на температуру. При этом 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего было госпитализировано более 120 человек, однако больны оказались 86 ребят: у 16 выявили опасный грипп А, а у 17 — ОРВИ. Мать погибшей возложила вину за произошедшее на руководство лагеря "Олимпийская ребячка". При этом директор оказалась с ней не согласна.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров