Дети стали слабыми: Врач пояснил, почему 12-летняя школьница умерла от гриппа
Врач Мохов: Гонконгский грипп имеет высокий процент смертности
Гонконгский грипп, от которого в поезде под Пензой погибла 12-летняя школьница, имеет очень высокий процент смертности. Он называется серотип H3N2 вируса гриппа подтипа А и сильнее всего поражает дыхательные пути, а также пищеварительную систему. И даже может вызвать пандемию, рассказал доктор медицинских наук Александр Мохов.
На самом деле любой грипп таит в себе достаточно высокий процент смертности. Как пояснил эксперт, всё дело в том, что раньше на это обращали намного меньше внимания, а сейчас у людей много различных патологий, к тому же по организму сильно бьёт и уровень их здоровья.
При этом важно отметить, что смерть наступает не от самого гриппа, а в результате интоксикации и осложнений. При этом у людей с достаточно хорошим здоровьем иммунный ответ хороший, поэтому болезнь уходит быстро.
"К сожалению, абсолютно здоровых сейчас мало, особенно это касается детей. Но, конечно, надо разбираться, почему умерла 12-летняя школьница в поезде и что конкретно было сделано не так врачами в лагере и сопровождающими педагогами", — приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как уже рассказывал Лайф, на днях организованную группу детей, которая возвращалась из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом. Некоторые маленькие пассажиры жаловались на температуру. При этом 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего было госпитализировано более 120 человек, однако больны оказались 86 ребят: у 16 выявили опасный грипп А, а у 17 — ОРВИ. Мать погибшей возложила вину за произошедшее на руководство лагеря "Олимпийская ребячка". При этом директор оказалась с ней не согласна.
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