Дети стали слабыми: Врач пояснил, почему 12-летняя школьница умерла от гриппа

Гонконгский грипп, от которого в поезде под Пензой погибла 12-летняя школьница, имеет очень высокий процент смертности. Он называется серотип H3N2 вируса гриппа подтипа А и сильнее всего поражает дыхательные пути, а также пищеварительную систему. И даже может вызвать пандемию, рассказал доктор медицинских наук Александр Мохов.