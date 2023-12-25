Набиуллина назвала самые болезненные антироссийские санкции
Набиуллина: Блокировка активов россиян стала очень болезненной санкцией
Москва готовилась к антироссийским санкциям уже с 2014 года, однако блокировка активов граждан РФ и лишение возможности совершать международные платежи и переводы стали проблемой, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В условиях антироссийских санкций наша страна начала жить ещё девять лет назад. Власти всегда оценивали риск усиления ограничений, в том числе проводили стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, создали национальную платёжную инфраструктуру из-за риска отключения РФ от SWIFT и запасали резервы в золоте и юанях.
"Проблемой стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся её решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", — приводит её слова РБК.
При этом Набиуллина отметила, что российское правительство работает над этим и пытается решить проблему. Как подчеркнула глава ЦБ, заморозка Западом резервов станет негативным сигналом для всех центробанков, потому что это нарушение базовых принципов защищённости резервов.
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ответ Москвы не заставил себя ждать: РФ расширила список представителей европейских стран, которым запрещён въезд на территорию нашего государства. Между тем в Госдуме заявили, что Евросоюз сам разрушает своё благополучие, вводя антироссийские санкции.
А пока СМИ сообщают о возможных новых пакетах западных ограничений в отношении нашей страны — 13-м и 14-м. Между тем многие эксперты уверены, что санкции против Москвы с треском провалились. Даже бывший американский разведчик заявил, что они никак не отразились на россиянах.
ТАСС / Сергей Фадеичев