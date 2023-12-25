Набиуллина назвала самые болезненные антироссийские санкции

Москва готовилась к антироссийским санкциям уже с 2014 года, однако блокировка активов граждан РФ и лишение возможности совершать международные платежи и переводы стали проблемой, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В условиях антироссийских санкций наша страна начала жить ещё девять лет назад. Власти всегда оценивали риск усиления ограничений, в том числе проводили стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, создали национальную платёжную инфраструктуру из-за риска отключения РФ от SWIFT и запасали резервы в золоте и юанях.

"Проблемой стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся её решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", — приводит её слова РБК.