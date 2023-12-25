Вучич встретился с послом России в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцаном-Харченко на фоне протестов в Белграде. Беседа продлилась почти час.
Встреча российского дипломата с Вучичем прошла за закрытыми дверями. По её итогам администрация сербского лидера выпустит сообщение.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ, арестовано свыше 35 участников акции. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам, и поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках. В МИД РФ увидели в белградском протесте след западной техники "майданов".
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