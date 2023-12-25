Песков: Россия видит попытки Запада спровоцировать беспорядки в Белграде
Россия видит попытки Запада спровоцировать беспорядки в Белграде, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле не сомневаются в руководстве Сербии, поэтому вмешиваться российская сторона не планирует, сказал он, комментируя протесты в Белграде с требованием пересмотра парламентских выборов в стране.
"Есть внутреннее законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов. Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем", — сказал Песков.
По его словам, российская сторона не сомневается в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в стране. Однако представитель Кремля отметил, что происходящее является внутренним делом страны, поэтому РФ не станет вмешиваться в ситуацию.
"Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной и партнёрской нам Сербии", — заключил Песков.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ, арестовано свыше 35 участников акции. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам, и поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках. В МИД РФ увидели в белградском протесте след западной техники "майданов".
ТАСС / AP / Darko Vojinovic