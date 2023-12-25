Песков: Россия видит попытки Запада спровоцировать беспорядки в Белграде

Россия видит попытки Запада спровоцировать беспорядки в Белграде, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле не сомневаются в руководстве Сербии, поэтому вмешиваться российская сторона не планирует, сказал он, комментируя протесты в Белграде с требованием пересмотра парламентских выборов в стране.

"Есть внутреннее законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов. Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем", — сказал Песков.

По его словам, российская сторона не сомневается в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в стране. Однако представитель Кремля отметил, что происходящее является внутренним делом страны, поэтому РФ не станет вмешиваться в ситуацию.