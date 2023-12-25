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25 декабря, 12:40

Адвокат оправдала миллиардершу Блиновскую за "королевский" бал блогеров под домашним арестом

Адвокат Сальникова: Блиновской не запрещено встречать родных и друзей дома

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

Защита обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогерши Елены Блиновской не в курсе о предновогодней вечеринке, которая проводилась в её особняке в подмосковном коттеджном посёлке Millennium Park, однако закон не запрещает людям, находящимся под домашним арестом, проводить такие мероприятия. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала адвокат "королевы марафонов" Наталья Сальникова.

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

"Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У неё [Блиновской] нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у неё запрета нет", объяснила адвокат, добавив, что не располагает подтверждением факта проведения вечеринки, но встречи с родственниками и друзьями в честь общероссийских праздников не нарушают установленные для Блиновской меры пресечения.

Лайф публикует первое видео из особняка Блиновской после её задержания
Лайф публикует первое видео из особняка Блиновской после её задержания

Напомним, Блиновская, которая обвиняется в неуплате налогов и должна находиться под домашним арестом до 26 января 2024 года, устроила вечеринку, исходя из принципа, что если ей нельзя никуда выходить, то тогда тусовка должна сама прийти к ней. Кадрами с мероприятия поделилась в соцсети её коллега по соцсетям Светлана Ефимова.

Скандальное дело Блиновской началось 27 апреля, когда её на арендованном "майбахе" задержали при попытке въехать в Белоруссию. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, она запятналась отмыванием денег. Сейчас суд продлил блогерше домашний арест до 26 января 2024 года. А в конце ноября стало известно, что сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Однако блогерша смогла закрыть долги перед сотрудниками. Около 400 человек, помогавших ей проводить "марафоны", уволились и потребовали рассчитать их.

Юрий Лысенко
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