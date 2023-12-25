Адвокат оправдала миллиардершу Блиновскую за "королевский" бал блогеров под домашним арестом

Защита обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогерши Елены Блиновской не в курсе о предновогодней вечеринке, которая проводилась в её особняке в подмосковном коттеджном посёлке Millennium Park, однако закон не запрещает людям, находящимся под домашним арестом, проводить такие мероприятия. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала адвокат "королевы марафонов" Наталья Сальникова.

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

"Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У неё [Блиновской] нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у неё запрета нет", — объяснила адвокат, добавив, что не располагает подтверждением факта проведения вечеринки, но встречи с родственниками и друзьями в честь общероссийских праздников не нарушают установленные для Блиновской меры пресечения.