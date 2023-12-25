В Госдуме заявили об угрозе сербского "майдана"
Депутат Чепа: Вероятность попыток осуществить сербский "майдан" остаётся высокой
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что существует значительная вероятность попыток организации сербского "майдана", однако успешное осуществление переворота в стране маловероятно.
"Спецслужбы не дремлют, они делают всё, что связано с возможностью противостояния России. Этим спецслужбам удалось развалить Югославию, что привело к многочисленным жертвам, к нестабильности в регионе, и они продолжают проводить политику в таком же духе. Потому попытки осуществления "майдана" были и есть. Мы об этом предупреждали руководство Сербии. Эти попытки будут продолжаться", — подчеркнул Чепа в беседе с "Лентой.ru".
По мнению политика, организаторы протестов стремятся дестабилизировать обстановку в регионе и установить более управляемый и лояльный режим в Сербии. Но он считает, что переворот не удастся, поскольку многие инициаторы протестов арестованы. Тем не менее попытки подстрекать к беспорядкам продолжаются.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках. Но уже сегодня вечером сербская оппозиция снова вывела сторонников на улицы Белграда.
ТАСС / Александр Дзюба