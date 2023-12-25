В Госдуме заявили об угрозе сербского "майдана"

"Спецслужбы не дремлют, они делают всё, что связано с возможностью противостояния России. Этим спецслужбам удалось развалить Югославию, что привело к многочисленным жертвам, к нестабильности в регионе, и они продолжают проводить политику в таком же духе. Потому попытки осуществления "майдана" были и есть. Мы об этом предупреждали руководство Сербии. Эти попытки будут продолжаться", — подчеркнул Чепа в беседе с "Лентой.ru".