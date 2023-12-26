Трёх сотрудников телеканала "Волгоград-ТРВ" уволили за костюмированную вечеринку

Несколько сотрудников государственного телеканала "Волгоград-ТРВ" были уволены после частной костюмированной вечеринки. Руководство провело служебное расследование и сочло их наряды нарушающими этику компании.

"Руководство ГТРК информирует общественность, что результатом [расследования] явилось увольнение ведущей Иваненко А., продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е.", — сообщила вещательная организация в телеграм-канале, подчеркнув, что вечеринка была частной, руководство её не санкционировало.