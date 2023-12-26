Трёх сотрудников телеканала "Волгоград-ТРВ" уволили за костюмированную вечеринку
Сотрудники телеканала на костюмированной вечеринке. Обложка © Telegram / "Остров свободы"
Несколько сотрудников государственного телеканала "Волгоград-ТРВ" были уволены после частной костюмированной вечеринки. Руководство провело служебное расследование и сочло их наряды нарушающими этику компании.
"Руководство ГТРК информирует общественность, что результатом [расследования] явилось увольнение ведущей Иваненко А., продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е.", — сообщила вещательная организация в телеграм-канале, подчеркнув, что вечеринка была частной, руководство её не санкционировало.
В прошедшие выходные фотографии с мероприятия распространились в Сети. Некоторые участники примерили образы героев фильмов и комиксов. Так, пользователи заметили Харли Квинн, Женщину-кошку, монахиню с крестом за поясом, Агента 47 из серии видеоигр Hitman. Позже фотографии из соцсетей были удалены.
А ранее скандал вызвала прошедшая в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Общественники пришли в ужас от тусовки и потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом Ивлеева заявила, что не видит в вечеринке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день, куда нагрянули силовики и устроили в клубе обыск, изъяв документацию. В итоге участников этого "непотребства" призвали окропить мирамистином, а исполнителя песни "Роза чайная" даже предложили лишить звания народного артиста.