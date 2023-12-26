"Роскосмос" рассмотрит идею строительства двух аппаратов "Луна-27"

"Роскосмос" рассматривает предложение Российской академии наук (РАН) о разработке двух аппаратов "Луна-27" для повышения надёжности. Как отметил глава госкорпорации Юрий Борисов, планируемые сроки — 2028 год.

"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника: "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надёжности и гарантированного выполнения миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".