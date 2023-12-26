"Роскосмос" рассмотрит идею строительства двух аппаратов "Луна-27"
Борисов: "Роскосмос" рассматривает предложение создать два аппарата "Луна-27"
"Роскосмос" рассматривает предложение Российской академии наук (РАН) о разработке двух аппаратов "Луна-27" для повышения надёжности. Как отметил глава госкорпорации Юрий Борисов, планируемые сроки — 2028 год.
"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника: "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надёжности и гарантированного выполнения миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Борисов добавил, что место для посадки "Луны-27" определит "Луна-26" — работа над ней уже идёт, а запуск планируется в 2027 году.
Ранее Лайф писал про станцию "Луна-25", которая должна была стать первым в истории России аппаратом, который сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Запуск с космодрома Восточный состоялся 11 августа, а 16-го "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки. Но 19-го числа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. "Роскосмос" назвал причину крушения аппарата. Позже глава ведомства Юрий Борисов не исключил отправку новой лунной миссии. Уже сейчас учёные ведут работу над следующей космической экспедицией.
ТАСС / Наталья Бережная